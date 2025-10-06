Скидки
Хоккей

«Шанхайские Драконы» заключили контракт с бывшим форвардом НХЛ Грегом Маккеггом

Хоккейный клуб «Шанхайские Драконы» заключил контракт до конца сезона с канадским нападающим Грегом Маккеггом.

Форвард провёл 251 матч в НХЛ, в которых набрал 41 очко — забросил 23 шайбы и отдал 18 результативных передач. В АХЛ на счету Маккегга 497 матчей и 264 очка — 106 голов и 158 результативных передач.

33-летний нападающий в Национальной хоккейной лиге выступал за «Торонто Мэйпл Лифс», «Флориду Пантерз», «Тампа-Бэй Лайтнинг», «Питтсбург Пингвинз», «Каролину Харрикейнз», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Бостон Брюинз».

«Мэйпл Лифс» выбрали Маккегга в третьем раунде драфта НХЛ 2010 года под общим 62-м номером.

