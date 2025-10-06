Скидки
Генменеджер «Шанхайских Драконов»: Маккегг интересовал многие клубы КХЛ

Генменеджер «Шанхайских Драконов»: Маккегг интересовал многие клубы КХЛ
Генеральный менеджер «Шанхайских Драконов» Игорь Варицкий прокомментировал подписание однолетнего контракта с канадским нападающим Грегом Маккеггом.

«Маккегг интересовал многие клубы КХЛ, у этого нападающего богатый опыт выступления за океаном, немало игр в НХЛ. Грег — двусторонний форвард, способный сыграть как в центре, так и на краю, с хорошими навыками на вбрасываниях. Уверенно держит борьбу, может помочь в меньшинстве. Усилит конкуренцию в основном составе нашей команды и добавит мастерства, как в атаке, так и в обороне», — цитирует Варицкого пресс-служба китайского клуба.

Форвард провёл 251 матч в НХЛ, в которых набрал 41 очко — забросил 23 шайбы и отдал 18 результативных передач.

Новости. Хоккей
