«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск
Сегодня, 6 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет первая встреча команд в текущем сезоне из шести запланированных. В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл три матча из четырёх с омским «Авангардом». К данной встрече екатеринбургский клуб подошёл с рядом травм ключевых игроков команды. Оба клуба имеют действующие трёхматчевые победные серии.
Это будет первый матч для Рида Буше с бывшей командой. Американский форвард перешёл из «Авангарда» в «Автомобилист» в межсезонье.
