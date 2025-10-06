Скидки
«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск
Сегодня, 6 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Это будет первая встреча команд в текущем сезоне из шести запланированных. В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл три матча из четырёх с омским «Авангардом». К данной встрече екатеринбургский клуб подошёл с рядом травм ключевых игроков команды. Оба клуба имеют действующие трёхматчевые победные серии.

Это будет первый матч для Рида Буше с бывшей командой. Американский форвард перешёл из «Авангарда» в «Автомобилист» в межсезонье.

Комментарии
