«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 16:30 мск

Сегодня, 6 октября, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Авангардом» и екатеринбургским «Автомобилистом». Встреча начнётся в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Это будет первая встреча команд в текущем сезоне из шести запланированных. В прошлом сезоне «Автомобилист» выиграл три матча из четырёх с омским «Авангардом». К данной встрече екатеринбургский клуб подошёл с рядом травм ключевых игроков команды. Оба клуба имеют действующие трёхматчевые победные серии.

Это будет первый матч для Рида Буше с бывшей командой. Американский форвард перешёл из «Авангарда» в «Автомобилист» в межсезонье.