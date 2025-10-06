Скидки
Локомотив — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:00 мск

«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск
Сегодня, 6 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и петербургским СКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Это будет первый матч из шести запланированных в текущем сезоне между этими командами. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл четыре встречи из шести у СКА.

На данный момент СКА имеет трёхматчевую серию поражений и после 11 игр находится на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» возглавляет Запад с 18 очками после 12 матчей.

Комментарии
