«Локомотив» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 19:00 мск

Сегодня, 6 октября, в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Локомотивом» и петербургским СКА. Встреча начнётся в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург

Это будет первый матч из шести запланированных в текущем сезоне между этими командами. В прошлом сезоне «Локомотив» выиграл четыре встречи из шести у СКА.

На данный момент СКА имеет трёхматчевую серию поражений и после 11 игр находится на 11-м месте в таблице Западной конференции КХЛ. «Локомотив» возглавляет Запад с 18 очками после 12 матчей.