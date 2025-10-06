Скидки
Динамо Мн — Трактор: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:10 мск

Комментарии

Сегодня, 6 октября, в Минске на стадионе «Минск-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и челябинским «Трактором». Встреча начнётся в 19:10 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Не начался
Трактор
Челябинск
Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне команды встречались между собой в рамках второго раунда Кубка Гагарина. «Трактор» одержал победу в серии из пяти матчей.

На данный момент у «Трактора» действующая трёхматчевая серия поражений. Челябинский клуб после 12 встреч находится на пятом месте в таблице Восточной конференции КХЛ. Минчане занимают четвёртую строчку таблицы Запада.

