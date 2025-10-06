«Салават Юлаев» заключил полноценный контракт с Александром Хохлачёвым

«Салават Юлаев» заключил контракт с Александром Хохлачёвым, сообщает пресс-служба уфимского клуба. Соглашение рассчитано до конца сезона. Ранее хоккеист находился на просмотровом контракте.

32-летний Александр Хохлачёв начинал сезон в «Ладе», проведя за тольяттинский клуб три матча и расторгнув контракт с клубом по соглашению сторон. В трёх играх за уфимский клуб нападающий забил два гола с положительным показателем полезности «+1».

Всего на счету опытного форварда 571 матч и 325 (128 + 197) очков. Александр дважды становился обладателем Кубка Гагарина, а также выигрывал бронзовые и серебряные медали молодёжного чемпионата мира.