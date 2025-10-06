«На предсезонке лучше играть в хоккей». Бобровский — о драках в матче «Флориды» с «Тампой»
Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отреагировал на большое количество штрафов в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0). Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 140. Во встрече произошло пять драк и множество стычек. Сразу 13 хоккеистов были удалены до конца матча.
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3) 2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3) 3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4) 4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4) 5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4) 6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4) 7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)
«Я считаю, что на предсезонке лучше играть в хоккей», — приводит слова Бобровского журналистка Bally Sports Кэти Энгельсон в социальной сети Х.
В первом матче в новом сезоне «Флорида» примет «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоится в ночь с 7 на 8 октября и начнётся в 00:00 мск.
Комментарии
