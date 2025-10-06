«На предсезонке лучше играть в хоккей». Бобровский — о драках в матче «Флориды» с «Тампой»

Российский вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский отреагировал на большое количество штрафов в предсезонном матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (7:0). Игроки «Тампы» в общей сложности получили 182 минуты штрафа, игроки «Флориды» – 140. Во встрече произошло пять драк и множество стычек. Сразу 13 хоккеистов были удалены до конца матча.

«Я считаю, что на предсезонке лучше играть в хоккей», — приводит слова Бобровского журналистка Bally Sports Кэти Энгельсон в социальной сети Х.

В первом матче в новом сезоне «Флорида» примет «Чикаго Блэкхоукс». Встреча состоится в ночь с 7 на 8 октября и начнётся в 00:00 мск.