Буше объяснил отсутствие форварда Леуки в заявке на матч «Авангарда» с «Автомобилистом»
Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему нападающий омской команды Павел Леука оказался вне заявки на матч с «Автомобилистом». Встреча состоится сегодня, 6 октября, в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
1-й период
1 : 1
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски) – 03:14 (5x4) 1:1 Хрипунов (Романцев) – 13:30 (5x5)
«Мы рассчитывали, что Леука и Чеккони будут в составе. Мы не собирались его убирать, но вчера на тренировке он получил повреждение и выбыл примерно на две-три недели. Мне жаль и очень обидно за молодого игрока, он заслуживал, чтобы сегодня играть. Будем ждать его возвращения», — приводит слова Буше пресс-служба клуба в телеграм-канале.
«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками после 11 матчей.
Комментарии
