Буше объяснил отсутствие форварда Леуки в заявке на матч «Авангарда» с «Автомобилистом»

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше объяснил, почему нападающий омской команды Павел Леука оказался вне заявки на матч с «Автомобилистом». Встреча состоится сегодня, 6 октября, в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Мы рассчитывали, что Леука и Чеккони будут в составе. Мы не собирались его убирать, но вчера на тренировке он получил повреждение и выбыл примерно на две-три недели. Мне жаль и очень обидно за молодого игрока, он заслуживал, чтобы сегодня играть. Будем ждать его возвращения», — приводит слова Буше пресс-служба клуба в телеграм-канале.

«Авангард» занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции с 18 очками после 11 матчей.