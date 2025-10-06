ХК ЦСКА поздравил с 80-летием двукратного олимпийского чемпиона Бориса Михайлова

ЦСКА поздравил с 80-м днём рождения легендарного хоккеиста, почётного президента и члена наблюдательного совета клуба Бориса Михайлова.

«Ваш вклад в развитие отечественного хоккея невозможно переоценить, ведь Ваши успехи на льду вдохновляли все последующие поколения спортсменов. Своей блистательной карьерой Вы на протяжении многих лет прославляли не только армейский клуб, но и всю нашу страну.

Коллектив хоккейного клуба ЦСКА, а также вся армейская семья от всего сердца поздравляют Вас с днём рождения! Желаем крепкого здоровья, счастья, бодрости духа и безграничной энергии. Пусть впереди у Вас будет ещё много побед вместе с родным клубом!» — говорится в сообщении на официальном сайте армейцев.

Со сборной СССР Михайлов дважды выигрывал Олимпийские игры и восемь раз побеждал на чемпионате мира. В составе ЦСКА хоккеист стал 10-кратным чемпионом СССР.