Шестёркин — лучший вратарь НХЛ по опросу бывших голкиперов лиги и тренеров вратарей

The Athletic представил рейтинг лучших вратарей НХЛ, основанный на мнении бывших голкиперов лиги и тренеров вратарей. Первое место в списке занял российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин.

Всего были опрошены восемь тренеров вратарей (действующих или ранее работавших в НХЛ, а также частных специалистов, занимающихся с голкиперами лиги) и три бывших вратаря НХЛ. Каждый должен был оценить голкиперов по пятибалльной шкале, исходя из ожиданий от них в предстоящем сезоне, а также их навыков (чтение игры, выдерживание позиции, контроль отскоков, психология и прочее).

Топ-10 выглядит следующим образом:

1. Игорь Шестёркин, «Рейнджерс»;

2-3. Коннор Хеллебайк, «Виннипег Джетс»;

2-3. Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»;

4. Сергей Бобровский, «Флорида Пантерз»;

5. Джейк Эттингер, «Даллас Старз»;

6. Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»;

7. Джордан Биннингтон, «Сент-Луис Блюз»;

8-9. Джереми Свейман, «Бостон Брюинз»;

8-9. Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»;

10. Дастин Вульф, «Калгари Флэймз»;

Российские вратари Пётр Кочетков («Каролина Харрикейнз») и Ярослав Аскаров («Сан-Хосе Шаркс») заняли 25-е и 29-е место соответственно.