«Бостон» выведет номер Здено Хары из обращения

«Бостон Брюинз» выведет игровой номер бывшего защитника команды Здено Хары из обращения, сообщает пресс-служба клуба в социальной сети Х. Торжественная церемония состоится 15 января 2026 года перед домашней игрой с «Сиэтл Кракен».

Хара выступал за «Брюйнз» под номером 33. Он провёл за клуб 14 сезонов (с 2006 по 2020 год), в которых на его счету 1173 игры с учётом плей-офф и 537 (163+374) очков при полезности «+278».

Словак становился обладателем приза лучшему защитнику НХЛ («Норрис Трофи») в 2009 году и брал Кубок Стэнли — 2011. Он является членом Зала хоккейной славы.

Для «Бостона» этот номер станет 13-м выведенным из обращения в клубе.

Ранее Хара был назначен в «Брюинз» советником и наставником по хоккейным операциям.