«Лада» объявила, что Сергей Кривокрасов войдёт в тренерский штаб команды

Хоккейный клуб «Лада» официально объявил о достижении соглашения с тренером Сергеем Кривокрасовым. Контракт сроком до конца сезона-2025/2026 будет подписан в ближайшее время.

«Мы давно планировали усиление тренерского штаба. У команды есть проблемы при игре в большинстве, поэтому завтра к нам присоединится Сергей Кривокрасов. Мы проанализировали работу Сергея Владимировича и решили, что он подходит нам по стилю. Уверены, что он поможет команде», — приводит слова генерального директора клуба Александра Харламова пресс-служба.

Кривокрасову 51 год, свою профессиональную карьеру он начал в ЦСКА. Выступал на позиции нападающего. В 1992 году был выбран на драфте НХЛ под общим 12-м номером клубом «Чикаго Блэкхоукс». В НХЛ Кривокрасов провёл 10 сезонов, где набрал 197 (88+109) очков в 471 матче. Серебряный призёр Олимпиады в Нагано (1998), чемпион России в составе омского «Авангарда» (2004).

Тренерскую карьеру начал в сезоне-2009/2010, работал в ангарском «Ермаке», финском «Юкурите». В 2022 году вошёл в тренерский штаб «Сибири». После отставки Дэвида Немировски в декабре 2023 года стал исполняющим обязанности главного тренера команды, проработав на этом посту до конца сезона-2023/2024.