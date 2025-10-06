Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Спартак» подписал контракт с защитником Кристианом Ярошем

«Спартак» подписал контракт с защитником Кристианом Ярошем
Комментарии

«Спартак» официально объявил о подписании контракта со словацким защитником Кристианом Ярошем. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Приветствуем Кристиана Яроша в московском «Спартаке» и желаем нашему новичку надёжной игры и много побед в составе красно-белых», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны провёл 57 матчей за ЦСКА, набрав 12 (2+10) очков при показателе полезности «+8». Всего на счету защитника 141 встреча в КХЛ за «Авангард», «Северсталь» и ЦСКА, в которых он набрал 43 (9+34) очка при полезности «+14».

С 2017 по 2022 год Кристиан выступал в Северной Америке, в системах «Оттавы», «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси». На его счету 94 матча в НХЛ и 14 (1+13) очков.

Материалы по теме
Официально
«Спартак» заключил новый двусторонний контракт с 19-летним голкипером
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android