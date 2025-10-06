«Спартак» подписал контракт с защитником Кристианом Ярошем

«Спартак» официально объявил о подписании контракта со словацким защитником Кристианом Ярошем. Соглашение игрока с клубом рассчитано до конца сезона-2025/2026.

«Приветствуем Кристиана Яроша в московском «Спартаке» и желаем нашему новичку надёжной игры и много побед в составе красно-белых», — говорится в сообщении клуба в телеграм-канале.

В прошлом сезоне 29-летний игрок обороны провёл 57 матчей за ЦСКА, набрав 12 (2+10) очков при показателе полезности «+8». Всего на счету защитника 141 встреча в КХЛ за «Авангард», «Северсталь» и ЦСКА, в которых он набрал 43 (9+34) очка при полезности «+14».

С 2017 по 2022 год Кристиан выступал в Северной Америке, в системах «Оттавы», «Сан-Хосе» и «Нью-Джерси». На его счету 94 матча в НХЛ и 14 (1+13) очков.