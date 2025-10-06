«Много нового узнаём». Нападающий «Шанхайских Драконов» Чезганов — о работе с Галланом

Белорусский нападающий «Шанхайских Драконов» Егор Чезганов поделился впечатлениями от работы под руководством Жерара Галлана. 23-летний форвард был арендован китайским клубом у «Спартака».

– Вам уже понятны все требования тренерского штаба? В команде уже есть взаимопонимание?

– Да, уже все требования тренера понятны. Со всеми ребятами познакомился. Общий язык нашли. Всё хорошо. Общаюсь со всеми. У нас дружный и весёлый коллектив. Живём такой одной большой семьёй.

– Что скажете о работе с Жераром Галланом? Чувствуется его серьёзный уровень?

– Да, конечно. Особенно для нас, русских ребят, это новый опыт, новый вызов. Много нового узнаём, – приводит слова Чезганова «Спорт день за днём».