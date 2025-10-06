Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Много нового узнаём». Нападающий «Шанхайских Драконов» Чезганов — о работе с Галланом

«Много нового узнаём». Нападающий «Шанхайских Драконов» Чезганов — о работе с Галланом
Комментарии

Белорусский нападающий «Шанхайских Драконов» Егор Чезганов поделился впечатлениями от работы под руководством Жерара Галлана. 23-летний форвард был арендован китайским клубом у «Спартака».

– Вам уже понятны все требования тренерского штаба? В команде уже есть взаимопонимание?
– Да, уже все требования тренера понятны. Со всеми ребятами познакомился. Общий язык нашли. Всё хорошо. Общаюсь со всеми. У нас дружный и весёлый коллектив. Живём такой одной большой семьёй.

– Что скажете о работе с Жераром Галланом? Чувствуется его серьёзный уровень?
– Да, конечно. Особенно для нас, русских ребят, это новый опыт, новый вызов. Много нового узнаём, – приводит слова Чезганова «Спорт день за днём».

Материалы по теме
Рейтинг тренеров КХЛ: Разин — лидер, но его догоняют канадцы, Ларионов — почти последний
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android