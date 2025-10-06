Скидки
Нападающий СКА Голдобин не попал в заявку на матч с «Локомотивом»

Нападающий СКА Николай Голдобин не попал в заявку на матч с «Локомотивом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 6 октября, и начнётся в 19:00 мск.

06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
2-й период
1 : 0
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)    

Ранее главный тренер армейцев Игорь Ларионов раскритиковал игру Голдобина, сыгравшего лишь восемь минут со «Спартаком» (1:3).

Фото: ХК СКА

В нынешнем сезоне на счету Николая 11 матчей, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 игры и заработал 67 (24+43) очков. Всего на счету форварда 350 встреч в КХЛ и 285 (125+163) очков.

