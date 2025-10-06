Скидки
Хоккей

Авангард — Автомобилист, результат матча 6 октября 2025 года, счет 1:4, КХЛ 2025/2026

«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Авангард»
Сегодня, 6 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски, Окулов) – 03:14 (5x4)     1:1 Хрипунов (Романцев, Шашков) – 13:30 (5x5)     1:2 Горбунов (Бывальцев) – 36:23 (5x5)     1:3 Шаров (Блэкер, Буше) – 39:18 (5x4)     1:4 Буше (Горбунов) – 58:38 (en)    

На четвёртой минуте нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Автомобилиста» Степан Хрипунов сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Роман Горбунов вывел гостей вперёд. На 40-й минуте форвард Александр Шаров забросил третью шайбу «Автомобилиста». На 59-й минуте нападающий гостей Рид Буше забил в пустые ворота и установил окончательный счёт во встрече — 1:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу подряд.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 17 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.

Новости. Хоккей
