«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Авангард»

Сегодня, 6 октября, в Омске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» принимал «Автомобилист» из Екатеринбурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Джи-Драйв-Арена», одержали гости со счётом 4:1.

На четвёртой минуте нападающий «Авангарда» Николай Прохоркин забил первый гол. На 14-й минуте форвард «Автомобилиста» Степан Хрипунов сравнял счёт. На 37-й минуте нападающий Роман Горбунов вывел гостей вперёд. На 40-й минуте форвард Александр Шаров забросил третью шайбу «Автомобилиста». На 59-й минуте нападающий гостей Рид Буше забил в пустые ворота и установил окончательный счёт во встрече — 1:4.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

Таким образом, клуб из Екатеринбурга одержал четвёртую победу подряд.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 17 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.