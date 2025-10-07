Скидки
Главная Хоккей Новости

Назаров: КХЛ стала одной из самых главных спортивных лиг мира благодаря президенту России

Назаров: КХЛ стала одной из самых главных спортивных лиг мира благодаря президенту России
Известный тренер Андрей Назаров поздравил президента России Владимира Путина с днём рождения и отметил, что КХЛ стала одной из самых главных спортивных лиг мира благодаря главе государства. Сегодня, 7 октября, Владимиру Путину исполнилось 73 года.

«Континентальная хоккейная лига — одна из самых популярных и главных спортивных лиг в мире. Её смотрят во многих странах, болельщики заполняют трибуны, а уровень соревнования только растёт. Безусловно, такой КХЛ стала благодаря президенту России, который её придумал, запускал этот проект и всегда его всячески поддерживал. Хочется пожелать главе нашего государства в его день рождения крепкого здоровья, успехов и удачи во всём. Именно наш президент является главным хоккейным болельщиком, этот факт говорит о многом», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

