«Эдмонтон» и Коннор Макдэвид договорились о продлении контракта

Нападающий Коннор Макдэвид и «Эдмонтон Ойлерз» договорились об условиях продления контракта. Об этом сообщает инсайдер НХЛ Эллиот Фридман в социальной сети Х. Детали сделки пока неизвестны. Напомним, у форварда оставался последний сезон по восьмилетнему контракту на $ 100 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. Всего за «нефтяников» нападающий провёл 712 матчей в регулярных чемпионатах, где заработал 1082 (361+721) очка. В плей-офф на его счету 96 игр и 150 (44+106) очков.

На международном уровне Коннор выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодёжном (2015) и взрослом (2016) уровнях.