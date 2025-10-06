Скидки
«Наше путешествие продолжается». Макдэвид — о продлении контракта с «Эдмонтоном»

Комментарии

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид опубликовал в социальной сети Х пост о продлении контракта с клубом. Ранее стало известно, что стороны достигли соглашения.

«Наше путешествие продолжается», — написал Макдэвид, сопроводив публикацию своими фотографиями в «Эдмонтоне» и эмодзи двух сердец: оранжевого и синего.

28-летний форвард был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. Всего за «нефтяников» нападающий провёл 712 матчей в регулярных чемпионатах, где заработал 1082 (361+721) очка. В плей-офф на его счету 96 игр и 150 (44+106) очков.

На международном уровне Коннор выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодёжном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

