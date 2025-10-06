Кэпхит Макдэвида по новому контракту с «Эдмонтоном» составит $ 12,5 млн

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подписал новый двухлетний контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальной сети Х. Зарплата игрока составит $ 25 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

28-летний Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. Всего за «нефтяников» нападающий провёл 712 матчей в регулярных чемпионатах, где заработал 1082 (361+721) очка. В плей-офф на его счету 96 игр и 150 (44+106) очков.

На международном уровне Коннор выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодёжном (2015) и взрослом (2016) уровнях.