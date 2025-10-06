Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кэпхит Макдэвида по новому контракту с «Эдмонтоном» составит $ 12,5 млн

Кэпхит Макдэвида по новому контракту с «Эдмонтоном» составит $ 12,5 млн
Комментарии

Нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид подписал новый двухлетний контракт с клубом. Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников» в социальной сети Х. Зарплата игрока составит $ 25 млн (кэпхит $ 12,5 млн).

28-летний Макдэвид был выбран «Эдмонтоном» под общим первым номером на драфте НХЛ 2015 года. Всего за «нефтяников» нападающий провёл 712 матчей в регулярных чемпионатах, где заработал 1082 (361+721) очка. В плей-офф на его счету 96 игр и 150 (44+106) очков.

На международном уровне Коннор выигрывал чемпионаты мира в составе сборной Канады на юниорском (2013), молодёжном (2015) и взрослом (2016) уровнях.

Материалы по теме
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Капризов останется самым высокооплачиваемым хоккеистом в истории. Макдэвид его не обойдёт
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android