«Тяжёлая игра. Даже тяжеленная!» Заварухин — о победе «Автомобилиста» над «Авангардом»

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин оценил победу над «Авангардом» (4:1) и назвал тяжёлой эту игру.

«Очень тяжёлая игра. Даже тяжеленная! Соперник – очень мобильная команда, которая здорово прессингует, очень тяжело мы выходили из-под прессинга. Во втором периоде немного изменили тактику, получилось забить голы, использовать свои шансы. Конечно, мы не хотели обороняться, но «Авангард» заставлял нас это делать, хорошая контратака решила исход матча. Наверное, около 30 блокированных бросков сегодня, Даня Романцев в одной смене три подряд заблокировал. Плюс великолепная игра Владимира Галкина, подчищал за полевыми, и они ему помогали. Командные действия – секрет успеха сегодня.

Не вошли сразу в игру, но тут заслуга «Авангарда». Потом перестроились немножко, стали быстрее принимать правильные решения, хотя нам по-прежнему было тяжело выходить из-под прессинга», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.