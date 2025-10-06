Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, за что на него злится Рид Буше

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Авангардом» (4:1) заявил, что нападающий екатеринбургской команды Рид Буше злится на него, потому что не играет в меньшинстве.

«Наверное, основное, что помогло сегодня: журналисты перед игрой спросили, почему Рид Буше не забивает? Буду просить задавать этот вопрос перед каждой игрой (смеётся). У Буше в каждой игре есть моменты, может, не везло где-то, но он выполняет большой объём работы. Да, у него нет такого распасовщика, как в «Авангарде» был Ткачёв, но у нас достаточно мастеровитых ребят. Буше злится на меня, что я не выпускаю его в меньшинстве. Он неплохо играет в этом компоненте, однако у нас есть другие парни, которые выполняют эту работу. У нас был разговор, я ему объяснил это в самом начале. Он готов проводить много времени на льду, здоровья хватает ему, но пока мы решаем вот так», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.