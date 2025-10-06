Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, за что на него злится Рид Буше

Главный тренер «Автомобилиста» рассказал, за что на него злится Рид Буше
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин после победы над «Авангардом» (4:1) заявил, что нападающий екатеринбургской команды Рид Буше злится на него, потому что не играет в меньшинстве.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски, Окулов) – 03:14 (5x4)     1:1 Хрипунов (Романцев, Шашков) – 13:30 (5x5)     1:2 Горбунов (Бывальцев) – 36:23 (5x5)     1:3 Шаров (Блэкер, Буше) – 39:18 (5x4)     1:4 Буше (Горбунов) – 58:38 (en)    

«Наверное, основное, что помогло сегодня: журналисты перед игрой спросили, почему Рид Буше не забивает? Буду просить задавать этот вопрос перед каждой игрой (смеётся). У Буше в каждой игре есть моменты, может, не везло где-то, но он выполняет большой объём работы. Да, у него нет такого распасовщика, как в «Авангарде» был Ткачёв, но у нас достаточно мастеровитых ребят. Буше злится на меня, что я не выпускаю его в меньшинстве. Он неплохо играет в этом компоненте, однако у нас есть другие парни, которые выполняют эту работу. У нас был разговор, я ему объяснил это в самом начале. Он готов проводить много времени на льду, здоровья хватает ему, но пока мы решаем вот так», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Материалы по теме
«Тяжёлая игра. Даже тяжеленная!» Заварухин — о победе «Автомобилиста» над «Авангардом»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android