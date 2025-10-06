Скидки
Заварухин рассказал о ситуации с травмированными в «Автомобилисте» и когда сыграет Голышев

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин заявил, что пока неизвестны точные сроки возвращения травмированных игроков, но отметил, что нападающий Анатолий Голышев может вернуться в состав по окончании срока дисквалификации — 18 октября.

«Парни, которые выходят вместо травмированных лидеров, выходят заряженными, стараются доказать, что они достойны места в составе. Многовато травм, если честно, у нас, ждём, когда белая полоса сменит чёрную. У Анатолия Голышева срок дисквалификации заканчивается 18 октября, мы его готовим к этой дате. Что касается травмированных, то пока нет прогнозов, что кто-то сыграет в ближайших матчах», — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

