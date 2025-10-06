Ги Буше — после поражения «Авангарда»: мне вообще не понравилось качество наших бросков

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) и выразил недовольство качеством бросков омской команды.

«Сегодня мы хорошо начали, вышли готовыми, заряженными, действовали мощно, классно, создавали большое количество моментов, которые по разным причинам не удалось реализовать. Моментов было столько же, сколько и в предыдущих матчах, разница лишь в их завершении. С частью бросков справился вратарь соперника, другие моменты были упущены из-за того, что мы недостаточно хорошо бросали. Мне вообще не понравилось качество наших бросков: то промахивались, то не получалось бросить или приподнять шайбу. Когда ты не попадаешь и не попадаешь, то тебя это злит, расстраивает, это отражается на качестве игры, начинаешь усложнять задачу, и ничего хорошего из этого не выходит», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.