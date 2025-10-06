Скидки
Матч-центр:
Хоккей

Ги Буше — после поражения «Авангарда»: мне вообще не понравилось качество наших бросков

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал поражение от «Автомобилиста» (1:4) и выразил недовольство качеством бросков омской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски, Окулов) – 03:14 (5x4)     1:1 Хрипунов (Романцев, Шашков) – 13:30 (5x5)     1:2 Горбунов (Бывальцев) – 36:23 (5x5)     1:3 Шаров (Блэкер, Буше) – 39:18 (5x4)     1:4 Буше (Горбунов) – 58:38 (en)    

«Сегодня мы хорошо начали, вышли готовыми, заряженными, действовали мощно, классно, создавали большое количество моментов, которые по разным причинам не удалось реализовать. Моментов было столько же, сколько и в предыдущих матчах, разница лишь в их завершении. С частью бросков справился вратарь соперника, другие моменты были упущены из-за того, что мы недостаточно хорошо бросали. Мне вообще не понравилось качество наших бросков: то промахивались, то не получалось бросить или приподнять шайбу. Когда ты не попадаешь и не попадаешь, то тебя это злит, расстраивает, это отражается на качестве игры, начинаешь усложнять задачу, и ничего хорошего из этого не выходит», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Новости. Хоккей
