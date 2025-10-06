Ги Буше — об игре «Автомобилиста»: такое мы называем хорошим матчем на выезде

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше после поражения от «Автомобилиста» (1:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги оценил игру соперника.

«Считаю, что когда мы проводили активный первый период, то сопернику удалось выстоять, выдержать, и есть же фраза – не забиваешь ты – забьют тебе. Такие встречи мы называем хорошими матчами на выезде, это я говорю про «Автомобилист». Когда ты находишь силы выстоять против торнадо хозяев, то принимающая сторона может потерять терпение, потому что она отходит от своей структуры. Сегодня это и произошло: «Авангард» хотел как можно быстрее забить, вместо того чтобы забить какой-то черновой гол. Здесь и проявляется психологическая стойкость, и я всегда говорю ребятам, что, несмотря ни на что, нужно продолжать играть в свой хоккей, — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.