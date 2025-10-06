Скидки
Вратарь «Автомобилиста»: задача, чтобы «Авангард» не насовал 3-4 гола в первом периоде

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о победе над «Авангардом» (4:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски, Окулов) – 03:14 (5x4)     1:1 Хрипунов (Романцев, Шашков) – 13:30 (5x5)     1:2 Горбунов (Бывальцев) – 36:23 (5x5)     1:3 Шаров (Блэкер, Буше) – 39:18 (5x4)     1:4 Буше (Горбунов) – 58:38 (en)    

«Сразу понимали, что будет очень тяжёлый матч. «Авангард» на ходу, и это очень сильная команда в этом сезоне. Все понимали, что будет непросто, так и вышло. Пришлось много играть в обороне, много терпеть, спасибо партнёрам, что помогали. Гол в наши ворота? Там расстрел с близкого расстояния, на инстинктах играл, ну вот так получилось. Задача была, чтобы не насовали в первом периоде три-четыре гола, у них начало мощное, много моментов, ещё и удаление. После первой пропущенной шайбы была задача не пропустить сразу ещё», — передаёт слова Галкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

