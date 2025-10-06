«Такие правила, к сожалению». Вратарь «Автомобилиста» прокомментировал своё удаление

Вратарь «Автомобилиста» Владимир Галкин высказался о своём удалении за сдвиг ворот в матче с «Авангардом» (4:1).

«Моё удаление за сдвиг ворот? Игрок «Авангарда» бросил верхом, я просто начал играть по шайбе, выпрямился, и ворота сдвинулись. Ну, такие правила, к сожалению. Здесь очевидно, что я не специально это сделал. Просто хотел выпрямиться, потому что шайба летела верхом», — передаёт слова Галкина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 12 матчей, в которых набрал 18 очков, и занимает второе место в турнирной таблице Восточной конференции. «Автомобилист» с 17 очками после 13 встреч располагается на третьей строчке Востока.