«Да, я был очень рад забить «Авангарду». Рид Буше — о праздновании гола

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) и заявил, что был рад забить в ворота омской команды.
«Сложный старт матча, медленно вкатывались в игру, но затем вкатились, реализовали моменты и добились победы. Да, я был очень рад забить «Авангарду», но больше всего я радовался командной победе, потому что у нас много травм, много молодёжи в составе, так что это очень ценная победа», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Напомним, форвард выступал за «Авангард» с 2022 года. За это время Буше провёл в омском клубе 337 матчей, в которых заработал 308 (170+138) очков. Рид перешёл в «Автомобилист» в межсезонье.
