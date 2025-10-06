Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Да, я был очень рад забить «Авангарду». Рид Буше — о праздновании гола

«Да, я был очень рад забить «Авангарду». Рид Буше — о праздновании гола
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше прокомментировал победу над «Авангардом» (4:1) и заявил, что был рад забить в ворота омской команды.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 4
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Прохоркин (Потуральски, Окулов) – 03:14 (5x4)     1:1 Хрипунов (Романцев, Шашков) – 13:30 (5x5)     1:2 Горбунов (Бывальцев) – 36:23 (5x5)     1:3 Шаров (Блэкер, Буше) – 39:18 (5x4)     1:4 Буше (Горбунов) – 58:38 (en)    

«Сложный старт матча, медленно вкатывались в игру, но затем вкатились, реализовали моменты и добились победы. Да, я был очень рад забить «Авангарду», но больше всего я радовался командной победе, потому что у нас много травм, много молодёжи в составе, так что это очень ценная победа», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Напомним, форвард выступал за «Авангард» с 2022 года. За это время Буше провёл в омском клубе 337 матчей, в которых заработал 308 (170+138) очков. Рид перешёл в «Автомобилист» в межсезонье.

Материалы по теме
Видео
«Автомобилист» одержал четвёртую победу подряд, обыграв «Авангард»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android