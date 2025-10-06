Рид Буше: я скучаю по времени в «Авангарде». Но не могу перевернуть страницу обратно

Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше после матча с «Авангардом» (4:1) заявил, что скучает по времени в омском клубе. Форвард выступал за «ястребов» с 2022 года и покинул команду в это межсезонье.

«Был очень рад увидеть болельщиков «Авангарда» на трибунах. Было много различных плакатов с приятными словами в мой адрес. Я провёл здесь отличное время, здорово было почувствовать эту атмосферу вновь, я очень благодарен омским болельщикам за всё, что было, и за то, как они меня сегодня встретили.

Конечно, я скучаю по времени, проведённому в «Авангарде». Скучаю по болельщикам, опять же, но я не могу перевернуть страницу обратно, и сейчас я очень рад выступать за «Автомобилист». Просто рад приезжать в Омск и играть против «Авангарда», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.