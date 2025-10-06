Скидки
«Особенный игрок с особенными умениями». Рид Буше ответил на вопрос о Владимире Ткачёве

«Особенный игрок с особенными умениями». Рид Буше ответил на вопрос о Владимире Ткачёве
Нападающий «Автомобилиста» Рид Буше ответил на вопрос, скучает ли по своему бывшему одноклубнику форварду Владимиру Ткачёву и его передачам. Хоккеисты выступали вместе за «Авангард» и оба покинули омский клуб в межсезонье.

«Скучаю ли я по Владимиру Ткачёву и его передачам? Ткач – особенный игрок с особенными умениями. Очень рад, что сейчас у него всё получается в новой команде, мы пока не общались, но я уверен, что когда будем играть с «Металлургом», то сможем встретиться. Самое главное – я желаю ему удачи», — передаёт слова Буше корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В текущем сезоне Ткачёв провёл 12 матчей за «Металлург», в которых отметился 11 результативными передачами.

