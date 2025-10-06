Капитан СКА Плотников получил «5+20» за толчок соперника на борт в матче с «Локомотивом»

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает СКА из Санкт-Петербурга. В третьем периоде нападающий и капитан армейцев Сергей Плотников отправил в борт защитника хозяев Андрея Сергеева, за что получил большой и дисциплинарный штраф (5+20).

Плотников отправил в борт Сергеева во время силовой борьбы. В результате чего игрок «Локомотива» влетел головой в борт и только при помощи врачей смог покинуть площадку. Плотников сразу же извинился перед соперником. Судьи посмотрели повтор и назначили капитану СКА дисциплинарный штраф.

