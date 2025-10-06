Скидки
Капитан СКА Плотников получил «5+20» за толчок соперника на борт в матче с «Локомотивом»

В эти минуты в Ярославле на стадионе «Арена-2000-Локомотив» проходит матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимает СКА из Санкт-Петербурга. В третьем периоде нападающий и капитан армейцев Сергей Плотников отправил в борт защитника хозяев Андрея Сергеева, за что получил большой и дисциплинарный штраф (5+20).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

Плотников отправил в борт Сергеева во время силовой борьбы. В результате чего игрок «Локомотива» влетел головой в борт и только при помощи врачей смог покинуть площадку. Плотников сразу же извинился перед соперником. Судьи посмотрели повтор и назначили капитану СКА дисциплинарный штраф.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

Капитан СКА Плотников: Ларионов сразу дал понять — он хочет, чтобы мы были как одна семья
