Главная Хоккей Новости

Локомотив — СКА, результат матча 6 октября 2025 года, счет 4:2, КХЛ 2025/2026

«Локомотив» дома победил СКА, у армейцев четвёртое поражение кряду
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 октября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

В составе победителей отличились Максим Шалунов (дважды), Александр Радулов и Мартин Гернат. За СКА заброшенными шайбами отметились Никита Дишковский и Валентин Зыков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 12 очками после 12 встреч располагается на девятой строчке Запада.

