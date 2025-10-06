«Локомотив» дома победил СКА, у армейцев четвёртое поражение кряду

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 6 октября, в Ярославле завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000-Локомотив», одержали хозяева со счётом 4:2.

В составе победителей отличились Максим Шалунов (дважды), Александр Радулов и Мартин Гернат. За СКА заброшенными шайбами отметились Никита Дишковский и Валентин Зыков.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Локомотив» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграл 13 матчей, в которых набрал 20 очков, и занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА с 12 очками после 12 встреч располагается на девятой строчке Запада.