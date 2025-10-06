Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Трактором»

Сегодня, 6 октября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.

В составе победителей отличились Даниил Сотишвили, Виталий Пинчук (дважды) и Майкл Дэл Колл. За «Трактор» заброшенной шайбой отметился Майкл Дэл Колл.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 11 матчей, в которых набрало 16 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 13 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.