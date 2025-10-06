Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Трактором»
Сегодня, 6 октября, в Минске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» принимало челябинский «Трактор». Победу в игре, проходившей на стадионе «Минск-Арена», одержали хозяева со счётом 4:1.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Сотишвили (Кузнецов, Стась) – 01:06 (5x5) 1:1 Дюбе (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 06:25 (5x4) 2:1 Пинчук (Лимож, Улле) – 21:22 (5x5) 3:1 Дэл Колл (Усов) – 27:04 (5x5) 4:1 Пинчук (Лимож, Мелош) – 29:41 (5x4)
В составе победителей отличились Даниил Сотишвили, Виталий Пинчук (дважды) и Майкл Дэл Колл. За «Трактор» заброшенной шайбой отметился Майкл Дэл Колл.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».
«Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 11 матчей, в которых набрало 16 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 14 очками после 13 встреч располагается на пятой строчке Восточной конференции.
