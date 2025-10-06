Скидки
Вадим Шипачёв стал первым игроком с 900 матчами в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв провёл свой 900-й матч в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и стал первым игроком, которому покорилось это достижение, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 6 октября, белорусский клуб одолел «Трактор» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Сотишвили (Кузнецов, Стась) – 01:06 (5x5)     1:1 Дюбе (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 06:25 (5x4)     2:1 Пинчук (Лимож, Улле) – 21:22 (5x5)     3:1 Дэл Колл (Усов) – 27:04 (5x5)     4:1 Пинчук (Лимож, Мелош) – 29:41 (5x4)    

Шипачёву 38 лет, ранее он выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс». Всего форвард набрал в регулярке 855 (266+589) очков, с учетом плей‑офф он сыграл в КХЛ 1072 матча.

В текущем сезоне на счету Вадима девять встреч, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 11 матчей, в которых набрало 16 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.

