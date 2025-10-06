Вадим Шипачёв стал первым игроком с 900 матчами в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв провёл свой 900-й матч в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и стал первым игроком, которому покорилось это достижение, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 6 октября, белорусский клуб одолел «Трактор» со счётом 4:1.
Шипачёву 38 лет, ранее он выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс». Всего форвард набрал в регулярке 855 (266+589) очков, с учетом плей‑офф он сыграл в КХЛ 1072 матча.
В текущем сезоне на счету Вадима девять встреч, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.
Минское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 11 матчей, в которых набрало 16 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.
- 6 октября 2025
-
22:54
-
22:42
-
22:22
-
22:08
-
21:48
-
21:38
-
21:32
-
21:26
-
21:10
-
21:06
-
20:54
-
20:48
-
20:40
-
20:33
-
20:28
-
20:22
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:30
-
19:16
-
18:50
-
18:24
-
17:52
-
17:32
-
17:12
-
16:56
-
16:34
-
16:28
-
16:14
-
16:10
-
16:00
-
15:50
-
15:40
-
15:27