Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Вадим Шипачёв стал первым игроком с 900 матчами в регулярных чемпионатах КХЛ

Нападающий минского «Динамо» Вадим Шипачёв провёл свой 900-й матч в регулярных чемпионатах Континентальной хоккейной лиги и стал первым игроком, которому покорилось это достижение, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 6 октября, белорусский клуб одолел «Трактор» со счётом 4:1.

Шипачёву 38 лет, ранее он выступал за «Северсталь», СКА, московское «Динамо», «Ак Барс». Всего форвард набрал в регулярке 855 (266+589) очков, с учетом плей‑офф он сыграл в КХЛ 1072 матча.

В текущем сезоне на счету Вадима девять встреч, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

Минское «Динамо» в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги сыграло 11 матчей, в которых набрало 16 очков, и занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.