«Вашингтон» отправил российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб

«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Бэрс», сообщает пресс-служба «столичных» в социальной сети Х.

21-летний форвард играл за «Херши» в Американской хоккейной лиге в последних двух сезонах. Всего Иван провёл 100 матчей, в которых набрал 67 (32+35) очков в регулярных чемпионатах.

В НХЛ на счету Мирошниченко 39 игр в регулярках, где он отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. До переезда в Северную Америку нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард», за который провёл 23 матча, заработав 4 (3+1) очка.