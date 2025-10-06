Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Вашингтон» отправил российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб

«Вашингтон» отправил российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб
Комментарии

«Вашингтон Кэпиталз» отправил российского нападающего Ивана Мирошниченко в фарм-клуб «Херши Бэрс», сообщает пресс-служба «столичных» в социальной сети Х.

21-летний форвард играл за «Херши» в Американской хоккейной лиге в последних двух сезонах. Всего Иван провёл 100 матчей, в которых набрал 67 (32+35) очков в регулярных чемпионатах.

В НХЛ на счету Мирошниченко 39 игр в регулярках, где он отметился тремя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. До переезда в Северную Америку нападающий выступал в Континентальной хоккейной лиге за омский «Авангард», за который провёл 23 матча, заработав 4 (3+1) очка.

Материалы по теме
Мирошниченко — второй в рейтинге лучших проспектов «Вашингтона» по версии сайта НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android