Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 600 побед в КХЛ

Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 600 побед в КХЛ
Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 600 побед в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 6 октября, белорусский клуб одолел «Трактор» со счётом 4:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
4 : 1
Трактор
Челябинск
1:0 Сотишвили (Кузнецов, Стась) – 01:06 (5x5)     1:1 Дюбе (Гросс, Дер-Аргучинцев) – 06:25 (5x4)     2:1 Пинчук (Лимож, Улле) – 21:22 (5x5)     3:1 Дэл Колл (Усов) – 27:04 (5x5)     4:1 Пинчук (Лимож, Мелош) – 29:41 (5x4)    

Вторым по данному показателю идёт главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, на счету которого 466 побед. Замыкает тройку Олег Знарок (440). Четвёртую строчку занимает Зинэтула Билялетдинов (437). Пятое место делят Алексей Кудашов, возглавляющий московское «Динамо», и главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов (378).

Квартальнову 59 лет, он также возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».

Материалы по теме
Видео
Минское «Динамо» одержало уверенную победу над «Трактором»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android