Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 600 побед в КХЛ

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов стал первым тренером, одержавшим 600 побед в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба КХЛ. Сегодня, 6 октября, белорусский клуб одолел «Трактор» со счётом 4:1.

Вторым по данному показателю идёт главный тренер ЦСКА Игорь Никитин, на счету которого 466 побед. Замыкает тройку Олег Знарок (440). Четвёртую строчку занимает Зинэтула Билялетдинов (437). Пятое место делят Алексей Кудашов, возглавляющий московское «Динамо», и главный тренер «Сочи» Владимир Крикунов (378).

Квартальнову 59 лет, он также возглавлял «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив» и «Ак Барс».