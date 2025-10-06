Ларионов: при всём уважении к «Локомотиву», они не заслужили победу. СКА доминировал

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал поражение от «Локомотива» (2:4) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

– Хочу для начала поздравить соперника с победой. В то же время выразить слова благодарности и гордости за нашу команду и ребят, за ту игру, которую показали. Мы были близки к тому, чтобы спасти матч. К сожалению, удача пока не поворачивается к нам лицом. Но тем не менее, мы увидели больше позитива, больше качества игры, которого ждали от каждого игрока. Остаётся только верить, не опускать руки и с поднятой головой двигаться дальше. В этой индустрии по-другому не бывает.

– Что случилось в концовке? Вы спасаете игру с 0:2 и тут же пропускаете. Это расслабленность после заброшенной шайбы?

– Я бы не говорил о расслабленности. Вся игра шла на одном дыхании. Маленькие элементы, но не расслабленность. Не хочется ни на кого показывать пальцем, акцентировать внимание на моменте – пересмотрели его несколько раз. Не хватило концентрации в ключевой момент. Мы об этом уже говорили: проигрываем матчи в концовке, в овертаймах, фактически дарим сопернику победы. При всём уважении к «Локомотиву», они не заслужили эту победу – игра прошла при доминировании СКА.

В этом вся боль: ребята выложились, искали пути к воротам, а пропустили голы, которые сами никогда не забиваем. Нам не хватает именно таких голов. При том, что играли неплохо, уезжаем отсюда с пустыми руками. И это вдвойне обидно. За то, что ребята сделали сегодня, – честь и хвала каждому игроку. И за ту атмосферу, которую они подарили зрителям сегодняшнего матча. Я думаю, что все были довольны содержанием игры нашей команды, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.