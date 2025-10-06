Скидки
Хоккей

«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Джейком Уолманом на семь лет

«Эдмонтон» продлил контракт с защитником Джейком Уолманом на семь лет
Комментарии

«Эдмонтон Ойлерз» официально объявил о продлении контракта с 29-летним защитником Джейком Уолманом. Соглашение рассчитано на семь лет, средняя зарплата игрока за сезон составит $ 7 млн.

Уолман перешёл в «Эдмонтон» из «Сан-Хосе Шаркс» в марте, подписав контракт до конца сезона-2025/2026. В прошлом регулярном сезоне НХЛ он провёл 15 матчей в составе «Ойлерз» и набрал 8 (1+7) очков. В рамках плей-офф на его счету 22 игры и 10 (2+8) очков.

Защитник был выбран на драфте НХЛ 2014 года в третьем раунде под общим 82-м номером клубом «Сент-Луис Блюз». Всего Уолман провёл 267 встреч в регулярных чемпионатах НХЛ, в которых заработал 91 (32+59) очко. В плей-офф он сыграл 23 матча и набрал 10 (2+8) очков.

