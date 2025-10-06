Главный тренер СКА Ларионов объяснил, почему Голдобин не сыграл с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что нападающий команды Николай Голдобин не попал в заявку на игру с ярославским «Локомотивом» (2:4), потому что проиграл конкуренцию в составе.

– Николай Голдобин сегодня остался в запасе. Это воспитательная мера?

– Есть такие понятия: концентрация, конкуренция и рабочая этика. Только по этим причинам. Он просто проиграл конкуренцию в составе, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

В нынешнем сезоне на счету Николая 11 матчей, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 игры и заработал 67 (24+43) очков. Всего на счету форварда 350 встреч в КХЛ и 285 (125+163) очков.