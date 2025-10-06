Скидки
Хоккей Новости

Главный тренер СКА Ларионов объяснил, почему Голдобин не сыграл с «Локомотивом»

Главный тренер СКА Ларионов объяснил, почему Голдобин не сыграл с «Локомотивом»
Главный тренер СКА Игорь Ларионов заявил, что нападающий команды Николай Голдобин не попал в заявку на игру с ярославским «Локомотивом» (2:4), потому что проиграл конкуренцию в составе.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

– Николай Голдобин сегодня остался в запасе. Это воспитательная мера?
– Есть такие понятия: концентрация, конкуренция и рабочая этика. Только по этим причинам. Он просто проиграл конкуренцию в составе, — приводит слова Ларионова пресс-служба СКА.

В нынешнем сезоне на счету Николая 11 матчей, в которых он отметился двумя заброшенными шайбами и шестью результативными передачами. В минувшем сезоне Голдобин выступал за «Спартак», где провёл 74 игры и заработал 67 (24+43) очков. Всего на счету форварда 350 встреч в КХЛ и 285 (125+163) очков.

