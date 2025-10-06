Скидки
ИИХФ объявила о проведении чемпионата Европы среди женских сборных

Международная федерация хоккея (ИИХФ) приняла решение о проведении чемпионата Европы среди женских сборных. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Первый турнир должен стартовать в апреле 2027 года. Отмечается, что чемпионат Европы обеспечит развитие женского хоккея на протяжении всего сезона и повысит его популярность на континенте. Формат турнира и число команд определятся позднее.

Также сообщается о переносе сроков проведения женского чемпионата мира с апреля на ноябрь. Изменение вступит в силу уже в 2026 году, турнир состоится в Дании. Такое решение было принято с целью избежать пересечения с завершением сезона в Профессиональной женской хоккейной лиге (PWHL).

