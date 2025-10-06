Скидки
Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над СКА

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5)     2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5)     2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5)     2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4)     3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5)     4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)    

— Для нашей команды было тяжёлое начало игры, проблемы с удалениями. Из-за этого отдали инициативу сопернику. СКА, как и мы, быстрая команда, хорошо катается. Инициатива была в их руках. Хорошо, что даже в этот период мы смогли повести в счёте. В третьем периоде всё было наоборот: играли в большинстве, были хорошие возможности, но шайба не зашла в ворота, соперник сравнял счёт. Здорово, что ребята проявили характер, и Максим Шалунов забил победный гол. Хорошо, что снова удалось порадовать болельщиков домашней победой.

— «Локомотив» — самая удаляемая команда лиги прямо сейчас. Беспокоит ли вас это и как решать проблему?
— Конечно, мы знаем об этом и стараемся исправить ситуацию. Из-за большого количества удалений меньше играем в атаке, некоторые нападающие получают меньше игрового времени, а лучшие игроки соперника проводят много времени на площадке. Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений.

— Вновь не забили в большинстве. В чём причина?
— Если брать количество моментов при игре «5 на 5» и сравнить с большинством – там шайба не идёт в ворота. Сегодня было много шансов: где-то вратарь соперника хорошо сыграл, где-то броски были не совсем точными. Понравилось, как ходила шайба. Иногда можем принимать решения получше. Главное, что команда выигрывает, а большинство будет становиться лучше, будем забивать, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

