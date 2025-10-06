Главный тренер «Локомотива» Хартли оценил победу над СКА

Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу над СКА (4:2) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

— Для нашей команды было тяжёлое начало игры, проблемы с удалениями. Из-за этого отдали инициативу сопернику. СКА, как и мы, быстрая команда, хорошо катается. Инициатива была в их руках. Хорошо, что даже в этот период мы смогли повести в счёте. В третьем периоде всё было наоборот: играли в большинстве, были хорошие возможности, но шайба не зашла в ворота, соперник сравнял счёт. Здорово, что ребята проявили характер, и Максим Шалунов забил победный гол. Хорошо, что снова удалось порадовать болельщиков домашней победой.

— «Локомотив» — самая удаляемая команда лиги прямо сейчас. Беспокоит ли вас это и как решать проблему?

— Конечно, мы знаем об этом и стараемся исправить ситуацию. Из-за большого количества удалений меньше играем в атаке, некоторые нападающие получают меньше игрового времени, а лучшие игроки соперника проводят много времени на площадке. Хорошо, что находим пути к победе, несмотря на количество удалений.

— Вновь не забили в большинстве. В чём причина?

— Если брать количество моментов при игре «5 на 5» и сравнить с большинством – там шайба не идёт в ворота. Сегодня было много шансов: где-то вратарь соперника хорошо сыграл, где-то броски были не совсем точными. Понравилось, как ходила шайба. Иногда можем принимать решения получше. Главное, что команда выигрывает, а большинство будет становиться лучше, будем забивать, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».