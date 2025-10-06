Главный тренер «Локомотива»: травма Сергеева выглядит как очень серьёзное повреждение

Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли высказался о травме защитника команды Андрея Сергеева, полученной в матче со СКА (4:2) и заявил, что игрок находится в больнице.

— Есть ли информация о характере повреждения Андрея Сергеева?

— Видел фотографии травмы Андрея, и выглядит как очень серьёзное повреждение. Он сейчас в больнице, делают снимки, проверяют всё, что необходимо. Это нарушение было одним из самых грязных и опасных, что я видел в последнее время, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».

В третьем периоде встречи капитан СКА Сергей Плотников отправил Сергеева в борт во время борьбы. В результате чего игрок «Локомотива» ударился головой и только при помощи врачей смог покинуть площадку.