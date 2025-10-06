Главный тренер «Локомотива»: травма Сергеева выглядит как очень серьёзное повреждение
Главный тренер ярославского «Локомотива» Боб Хартли высказался о травме защитника команды Андрея Сергеева, полученной в матче со СКА (4:2) и заявил, что игрок находится в больнице.
Фонбет Чемпионат КХЛ
06 октября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Окончен
4 : 2
СКА
Санкт-Петербург
1:0 Шалунов (Гернат, Каюмов) – 10:14 (5x5) 2:0 А. Радулов (Елесин, Береглазов) – 28:55 (5x5) 2:1 Дишковский (Лутфуллин, Менелл) – 42:54 (5x5) 2:2 Зыков (Воробьёв, Короткий) – 56:45 (5x4) 3:2 Шалунов (Каюмов, Берёзкин) – 57:41 (5x5) 4:2 Гернат (Фрейз) – 59:37 (en)
— Есть ли информация о характере повреждения Андрея Сергеева?
— Видел фотографии травмы Андрея, и выглядит как очень серьёзное повреждение. Он сейчас в больнице, делают снимки, проверяют всё, что необходимо. Это нарушение было одним из самых грязных и опасных, что я видел в последнее время, — приводит слова Хартли пресс-служба «Локомотива».
В третьем периоде встречи капитан СКА Сергей Плотников отправил Сергеева в борт во время борьбы. В результате чего игрок «Локомотива» ударился головой и только при помощи врачей смог покинуть площадку.
