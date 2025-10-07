Скидки
Бывший одноклубник Овечкина рассказал, каким был Александр в дебютном сезоне в НХЛ

Главный тренер «Омских Крыльев» и бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Луи Робитайл поделился своими впечатлениями от Александра Овечкина в дебютный год россиянина в НХЛ. Канадский специалист в сезоне-2005/2006 был в системе «столичных» и даже провёл два матча за основу.

— Вы играли в системе «Вашингтона» в дебютном сезоне Овечкина в НХЛ. Каким вам запомнился тот Ови?
— Конечно, я провёл с ним не так много времени, но он был парнем, по которому сразу понятно, почему его выбрали первым на драфте. Он страстно любил хоккей.

Я помню Алекса во время его первого тренировочного лагеря. Он всё время возился с шайбой. Уже тогда стало ясно, что у него отличный бросок, но в то же время он был реально хорошим человеком. Ови проводил много времени с другими молодыми парнями в команде — со Стивом Эминджером, с Брайаном Сатерби (первому на момент дебюта Овечкина был 21 год, второму — 23 года. — Прим. «Чемпионата»), многим интересовался. Уже тогда его можно было назвать лидером, — сказал Робитайл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

