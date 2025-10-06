Скидки
Результаты матчей ВХЛ на 6 октября 2025 года

Сегодня, 6 октября, состоялись три матча OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Результаты матчей ВХЛ на 6 октября 2025 года:

ХК «Норильск» — «Торпедо-Горький» — 0:5;
ЦСК ВВС — «Молот» — 4:3 Б;
«Барс» — «Олимпия» — 4:0.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляют «Омские Крылья», набравшие 22 очка в 12 матчах. Второе место занимает новокузнецкий «Металлург». Тройку замыкает пензенский «Дизель».

В регулярном чемпионате команды проведут по одной встрече дома и по одной – в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.

