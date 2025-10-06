Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Результаты матчей МХЛ на 6 октября 2025 года

Сегодня, 6 октября, состоялись четыре матча регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей МХЛ на 6 октября 2025 года:

«Чайка» — «Ладья» — 4:3;

«Мамонты Югры» — «Авто» — 5:2;

«Ирбис» — «Академия Михайлова» — 2:4;

МХК «Динамо» М — МХК «Спартак» — 1:4.

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Красная Армия» с 20 очками после 11 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимают «Омские Ястребы», набравшие 20 очков после 10 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению встреч между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.