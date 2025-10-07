Скидки
«Его первый матч был выдающимся». Экс-форвард «Вашингтона» вспомнил дебют Овечкина в НХЛ

«Его первый матч был выдающимся». Экс-форвард «Вашингтона» вспомнил дебют Овечкина в НХЛ
Комментарии

Главный тренер «Омских Крыльев» и бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Луи Робитайл вспомнил дебютный матч Александра Овечкина в НХЛ. В своей первой игре в лиге российский форвард оформил дубль в ворота «Коламбуса» и помог команде одержать итоговую победу со счётом 3:2.

— В дебютном матче в НХЛ Алекс забил два гола. Это с самого начала произвело на команду большое впечатление?
— Его первый матч, как и первый сезон в НХЛ, был выдающимся. Когда ты первый номер драфта, на тебя сваливается много давления. Так что, думаю, дубль в первом матче позволил ему ослабить это давление. Но, как вы знаете, после этого Алекс забил ещё больше голов (смеётся), — сказал Робитайл в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

