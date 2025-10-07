Скидки
Форвард «Вашингтона» — об игре с Панариным в «Коламбусе»: есть ребята, которым всегда мало

Форвард «Вашингтона» — об игре с Панариным в «Коламбусе»: есть ребята, которым всегда мало
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа рассказал о совместной игре с российским нападающим Артемием Панариным в «Коламбус Блю Джекетс».

«В «Коламбусе» я начал играть с Панариным. И вот идёт игра, счёт 5:1 в нашу пользу, остаётся шесть-восемь минут до конца. И я думаю: «Ну всё, моя работа на сегодня сделана. У меня есть гол, есть передача. Ведём 5:1. Главное — без травм, без ошибок, сыграть надёжно и готовиться к следующему матчу».

А Панарин кричит мне, чтобы я продолжал играть в атаке: «Мы уже набрали два очка, теперь давай три! Есть три — пойдём за четырьмя!» Есть такие ребята, которым всегда мало. И именно поэтому у них за сезон 120, 110 или 100 очков — потому что они постоянно голодны до большего», — приводит слова Дюбуа официальный сайт «Вашингтона».

Сейчас Панарин выступает за «Нью-Йорк Рейнджерс».

