Форвард «Тампы» дисквалифицирован на четыре матча НХЛ за грубость в игре с «Флоридой»

Форвард клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Скотт Сабурин дисквалифицирован на четыре встречи без сохранения зарплаты за грубое поведение в отношении защитника «Флориды Пантерз» Аарона Экблада во время предсезонного матча, сообщается на официальном сайте лиги.

Согласно условиям Коллективного соглашения, исходя из его среднегодовой зарплаты, хоккеист лишится $ 16,1 тыс. Эти средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.

Напомним, обе команды в предсезонной встрече набрали в общей сложности 322 штрафные минуты, включая 16 удалений до конца матча.

Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.