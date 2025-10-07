Форвард «Тампы» дисквалифицирован на четыре матча НХЛ за грубость в игре с «Флоридой»
Форвард клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» Скотт Сабурин дисквалифицирован на четыре встречи без сохранения зарплаты за грубое поведение в отношении защитника «Флориды Пантерз» Аарона Экблада во время предсезонного матча, сообщается на официальном сайте лиги.
НХЛ — предсезонные матчи
05 октября 2025, воскресенье. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
7 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Самоскевич (Луостаринен, Родригес) – 05:30 (5x3) 2:0 Родригес (Самоскевич, Луостаринен) – 11:54 (4x3) 3:0 Студничка (Мотт, Миккола) – 15:34 (4x4) 4:0 Питри (Родригес) – 32:57 (5x4) 5:0 Родригес (Луостаринен, Балинскис) – 33:55 (5x4) 6:0 Самоскевич (Мотт, Питри) – 35:49 (5x4) 7:0 Родригес (Питри, Луостаринен) – 45:33 (4x3)
Согласно условиям Коллективного соглашения, исходя из его среднегодовой зарплаты, хоккеист лишится $ 16,1 тыс. Эти средства будут направлены в Фонд экстренной помощи игрокам.
Напомним, обе команды в предсезонной встрече набрали в общей сложности 322 штрафные минуты, включая 16 удалений до конца матча.
Новый сезон регулярного чемпионата НХЛ стартует в ночь с 7 на 8 октября.
