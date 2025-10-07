Генменеджер «Эдмонтона» высказался о зарплате Макдэвида по новому договору

Генеральный менеджер «Эдмонтон Ойлерз» Стэн Боумэн прокомментировал продление контракта со звёздным форвардом клуба Коннором Макдэвидом.

«Для Коннора вопрос продления контракта был не в деньгах. Мы об этом вообще не рассуждали ни в летних переговорах, ни в тех, что проходили в последние недели. Он сосредоточен на победах, и нас вдохновляет, где мы находимся и куда движемся.

Он уникален: отличный лидер, который хочет побеждать — это многое говорит о нём как о человеке. Обычно разговоры вращаются вокруг денег и сроков, но с Коннором эти темы не были в приоритете. Кроме того, он не только сильный игрок, но и умный человек с множеством хороших идей. Наличие такого лидера мотивирует», — приводит слова Боумэна The Hockey News.

Напомним, зарплата игрока по новому соглашению составит $ 25 млн (кэпхит $ 12,5 млн).