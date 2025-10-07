Скидки
Ларионов указывал путь, Гернат посылал воздушный поцелуй. Фото победы «Локомотива» над СКА

6 октября в Ярославле состоялся матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Локомотив» принимал СКА из Санкт-Петербурга. Победу в игре, проходившей на стадионе «Арена-2000», одержали хозяева со счётом 4:2.

Лучшие кадры матча «Локомотив» — СКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Катерины Чистовой.

Хозяева забросили по шайбе в первом и втором периодах: отличились Максим Шалунов и Александр Радулов. В третьей двадцатиминутке Никите Дишковскому и Валентину Зыкову удалось сравнять счёт. Но Шалунов вновь вывел хозяев вперёд, оформив дубль. СКА заменил голкипера шестым полевым игроком и получил шайбу в пустые ворота, автором которой стал Мартин Гернат.

